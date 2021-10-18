С 1 ноября в Красноярском крае могут ввести QR-коды для вакцинированных
С 1 ноября в Красноярском крае могут ввести QR-коды для вакцинированных
Об этом сообщил заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов телеканалу «Енисей».
Напомним, что после прохождения полной вакцинации против коронавируса в личном кабинете портала «Госуслуги» появляется сертификат вакцинированного, который содержит QR-код. В случае принятия нововведений без этого кода граждан не будут пускать в ряд учреждений.
«Прежде всего, это будет касаться посещения учреждений культуры – театров, кинотеатров, различных спортивных мероприятий», – заявил Алексей Подкорытов.
Новые меры пока обсуждаются, но руководителей учреждений уже предупредили, что документ может быть подписан 1 ноября.