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С 1 ноября в Красноярском крае могут ввести QR-коды для вакцинированных

С 1 ноября в Красноярском крае могут ввести QR-коды для вакцинированных

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С 1 ноября в Красноярском крае могут ввести QR-коды для вакцинированных

Об этом сообщил заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов телеканалу «Енисей».

С 1 ноября в Красноярском крае могут ввести QR-коды для вакцинированных

Напомним, что после прохождения полной вакцинации против коронавируса в личном кабинете портала «Госуслуги» появляется сертификат вакцинированного, который содержит QR-код. В случае принятия нововведений без этого кода граждан не будут пускать в ряд учреждений.

«Прежде всего, это будет касаться посещения учреждений культуры – театров, кинотеатров, различных спортивных мероприятий», – заявил Алексей Подкорытов.

Новые меры пока обсуждаются, но руководителей учреждений уже предупредили, что документ может быть подписан 1 ноября.

Фото из открытых источников
18 октября в 13:09 110
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