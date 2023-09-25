С 1 октября для юридических лиц значительно увеличат штрафы за нарушение воинского учёта

Несмотря на то, что ведение воинского учёта – обязанность для предпринимателей не новая, вопросов по организации процесса, оформлению документов и решению выявляемых проблем остаётся множество. Это стало ещё более актуально в связи со вступлением в силу с 1 октября текущего года изменений в действующее законодательство, в том числе относительно штрафов – их размеры увеличиваются в десятки раз.

Участникам круглого стола пошагово рассказали о необходимых действиях по организации и ведению воинского учёта, а также разъяснили все вопросы, связанные с этим.

Ольга Загитова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае, предложила организовать горячую линию военного комиссариата края для оперативного взаимодействия с организациями, обязанными вести воинский учёт.

«Задачи государственной безопасности являются основополагающими, особенно сегодня. Это понимают и предприниматели. Нам важно предпринять все усилия, чтобы не допустить дополнительной нагрузки на бизнес, обеспечить его сопровождение по вопросам правоприменения в организации воинского учёта с учётом всех нововведений и рисков», - отметила уполномоченный.

По итогам встречи подготовлены методические материалы, которые размещены на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в крае, также информация будет тиражирована в предпринимательском сообществе.