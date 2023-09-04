С 1 сентября возобновили работу травмпункты в поликлиниках Центрального района, Талнаха и Кайеркана

- В Центральном районе на проезде Котульского, 4, в Талнахе на ул. Маслова, 5, и в Кайеркане на ул. Надеждинской, 15, возобновили оказание травматологической помощи. Эти пункты работают в будни с 9.00 до 20.00, в субботу — с 9.00 до 18.00. Таким образом, для многих помощь стала более доступной. В остальное время можно обращаться в оганерскую больницу, там травмпункт принимает круглосуточно, в том числе в нерабочие и выходные дни, — рассказал Игорь Зайчик, руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края в Норильске.

Он отметил, что в «новые» пункты следует обращаться в первую очередь с лёгкими травмами. В более тяжёлых случаях — последствия ДТП, падения с высоты, серьёзные переломы — всё же лучше ехать в Оганер:

- В таких ситуациях пациенты из районных пунктов будут перенаправляться на машинах скорой в межрайонную больницу. Потому что только врач может определить степень повреждений, алгоритм оказания помощи и необходимый технологический ресурс. Сам пациент не всегда может объективно оценить своё состояние после травмы: мешает болевой синдром, реже — состояние алкогольного опьянения.

Игорь Зайчик добавил, что врачей и медперсонала для работы в травмпунктах достаточно — это специалисты, которые работали на этих местах прежде. Они будут осуществлять первичный приём пациентов и долечивание, в том числе пациентов, которые получили первичную помощь в Оганере. Больничные листы будут открываться по месту обращения, а продляться и закрываться в том медучреждении, где пациент долечивается, - добавили в территориальном отделе краевого минздрава.