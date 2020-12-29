С 11 января 2021 года школьники выйдут на очное обучение

Напомним, что 9 декабря по распоряжению Николая Тимофеева, исполняющего полномочия главы Норильска, ученикам 5-8-х и 10-х классов продлили дистанционный формат обучения до 31 декабря текущего года. В этот период в городе наблюдался высокий скачок заболеваемости COVID-19.

По данным норильского здравоохранения, на сегодняшний день ситуация в городе стабилизировалась, потому Андрей Колин предполагает, что все ученики с 11 января выйдут на очный формат обучения.

- По рекомендации министерства образования края было принято решение с 11 января 2021 года официально вывести всех учащихся на очный формат обучения. Естественно, процесс будет выстроен с соблюдением всех превентивных мер, которые прописаны санитарными нормами - это термометрия, разделение потоков, классовая система, особый режим питания и занятий физкультурой, - пояснил начальник управления.

Сегодня можно давать только прогнозы, более точная информация появится ближе к началу следующей четверти с учётом текущей эпидобстановки.

- Отмечу, что ученики 5-8-х и 10-х классов уже достаточно долгий период находятся на домашнем обучении, потому мы получаем большое количество обращений от родителей с просьбами вернуть детей к традиционному формату обучения, - добавил Андрей Колин.

На вопрос: «Повысилась ли успеваемость и качество обучения детей на дистанции?» Андрей Колин не смог дать однозначного ответа. По статистике общая успеваемость школьников улучшилась, но говорить о качестве обучения сложно.

- Всё зависит от школы. Каждая выработала свою систему дистанционного обучения. Оттого одни родители довольны этим режимом и, даже наоборот, просят продлить его, чтобы дети и дальше повышали свои навыки самообслуживания, а вместе с этим дисциплину и успеваемость. Но есть и обратная сторона – в некоторых случаях родители отметили снижение успеваемости, - сообщил Андрей Колин.