С 11 марта в школах города можно подать документы на приём в детские городские лагеря и трудовые отряды школьников

Городские лагеря откроются на базе восьми школ. В Центральном районе — в школах № 21, 17, гимназии № 4; в Оганере — в школе № 41; в Талнахе — в школе № 38 и гимназии № 48; в Кайеркане — в школе № 45; в Снежногорске — в школе № 24. Из них в две смены будут работать школы № 21, 45, снежногорская школа № 24, а также гимназии № 4 и 48.

– Всего в пришкольных лагерях этим летом отдохнут 1270 детей, — рассказала Наталья Рожнова, заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. — Первая смена продлится с 1 по 30 июня; вторая — с 4 июня по 1 августа. В Снежногорске лагерь проработает с 15 июня по 13 июля, а затем с 18 июля по 15 августа. Родители оплатят треть путёвки, то есть фактически стоимость питания — 3219, 51 рубля. При этом, как и в прошлые годы, дети из малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также ребята, воспитывающиеся опекунами, могут претендовать на бесплатные путёвки. Льготные путёвки распределены на все школы, всего их 154, в том числе 4 — в Снежногорске. Все заявки на них будут переданы в управление общего и дошкольного образования, где путёвки распределит комиссия.

Она отметила, что пришкольные лагеря особенно популярны у младшеклассников, потому родителям стоит заранее позаботиться об устройстве в них детей.

Приём документов начинается с 11 марта, уже сегодня социальные педагоги информируют, какие документы потребуется собрать.

Военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера» традиционно откроется на базе девятой школы с 15 июня по 30 июля. В этом году он набирает 120 детей — сто юношей 10–14 лет и впервые — 20 девочек 11–13 лет. Сегодня Станция юного техника разрабатывает программный блок для девичьего взвода, включающий основы туризма, спортивной подготовки, занятия по оказанию первой медпомощи. Мальчиков же ждут строевая, спортивная, огневая подготовка, обучение навыкам туризма, занятия по рукопашному бою и другое. Для них сохранится круглосуточное пребывание в лагере, для девочек — только дневное.

– Участие девочек давно обсуждалось, теперь его решили реализовать. Право открыть девичий взвод доверили пока только ученицам школ Центрального района. Бланки заявлений на мальчиков и девочек также уже находятся в школах у социальных педагогов, подавать их вместе с пакетом документов можно будет с 11 марта, — пояснила Наталья Рожнова.

Ещё одна форма детской занятости в Норильске, которая всегда очень востребована, – трудовые отряды школьников (ТОШ). В них принимаются подростки от 14 до 18 лет. В этом году Заполярный филиал «Норникеля» подтвердил оплату 780 рабочих мест для тошевцев, они будут создаваться на базе учреждений, подведомственных управлению общего и дошкольного образования, управлениям по спорту и культуре администрации города. Помимо этого, будут созданы рабочие места на норильских предприятиях сферы ЖХК, их число уточняется Центром занятости населения.

– Ребята проработают два месяца — с 14 июня по 12 августа. Для них предусмотрены особые условия труда — 20-часовая рабочая неделя по четыре часа в день. Суббота, воскресенье — выходные дни. Традиционно тошевцев ждут спартакиада и большая культурная программа, будет интересно. Знаю, многих очень интересует размер заработной платы, он составит 18 400 рублей в месяц на руки. Хочу обратить особое внимание на то, что в перечне документов для ребят, устраивающихся в учреждения спорта, культуры и образования, есть требование представить справку об отсутствии судимости. Заказать её можно через сайт «Госуслуги» и желательно не затягивать с этим, чтобы успеть представить документ вместе с основным пакетом, – резюмировала Наталья Рожнова.