С 15 ноября обладателей медотвода перестанут пускать в общественные места, где требуют QR-код
С 15 ноября обладателей медотвода перестанут пускать в общественные места, где требуют QR-код
Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев разъяснил, почему будут это делать.
Как рассказал депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев, во время обсуждения данной темы на заседании оперативного штаба он предлагал, чтобы людям с медотводом от прививок разрешили посещать учреждения со свежим ПЦР-тестом, но главный санитарный врач выступил против такого исключения из правил.
В своём телеграм-канале Горяев обосновал, почему таким гражданам вход в рестораны, музеи, библиотеки, салоны красоты, парикмахерские, СПА-салоны и т. д. будет закрыт: «Жители края, имеющие такой медотвод, находятся в группе риска тяжелого течения Covid-19 с учетом их незащищённости перед инфекцией. Чтобы уберечь себя от заражения, им необходимо максимально ограничить посещение общественных мест в крайне опасный период высоких уровней заболеваемости».