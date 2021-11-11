С 15 ноября обладателей медотвода перестанут пускать в общественные места, где требуют QR-код

Как рассказал депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев, во время обсуждения данной темы на заседании оперативного штаба он предлагал, чтобы людям с медотводом от прививок разрешили посещать учреждения со свежим ПЦР-тестом, но главный санитарный врач выступил против такого исключения из правил.

В своём телеграм-канале Горяев обосновал, почему таким гражданам вход в рестораны, музеи, библиотеки, салоны красоты, парикмахерские, СПА-салоны и т. д. будет закрыт: «Жители края, имеющие такой медотвод, находятся в группе риска тяжелого течения Covid-19 с учетом их незащищённости перед инфекцией. Чтобы уберечь себя от заражения, им необходимо максимально ограничить посещение общественных мест в крайне опасный период высоких уровней заболеваемости».