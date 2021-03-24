МАУ ИЦ «Норильские новости»

С 20 марта ужесточена административная ответственность за отдельные нарушения требований пожарной безопасности

С 20 марта ужесточена административная ответственность за отдельные нарушения требований пожарной безопасности

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С 20 марта ужесточена административная ответственность за отдельные нарушения требований пожарной безопасности

С 20 марта ужесточена административная ответственность за отдельные нарушения требований пожарной безопасностиС 20 марта ужесточена административная ответственность за отдельные нарушения требований пожарной безопасности

Это коснётся повторных нарушений требований ПБ на объектах категорий высокого или значительного риска, а именно: необеспечения работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо несоответствия эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности.

За данные нарушения полагается штраф:

– для физических лиц — от трёх до четырёх тысяч рублей;

для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей;

для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 30 до 40 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток;

для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если при пожаре будет уничтожено или повреждено чужое имущество или здоровью человека будет причинён вред лёгкой и средней степени тяжести, деятельность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц также может быть приостановлена на срок до 30 суток.

Фото из открытых источников
24 марта в 14:00 220
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