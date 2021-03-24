С 20 марта ужесточена административная ответственность за отдельные нарушения требований пожарной безопасности

Это коснётся повторных нарушений требований ПБ на объектах категорий высокого или значительного риска, а именно: необеспечения работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо несоответствия эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности.

За данные нарушения полагается штраф:

– для физических лиц — от трёх до четырёх тысяч рублей;

– для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей;

– для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 30 до 40 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток;

– для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если при пожаре будет уничтожено или повреждено чужое имущество или здоровью человека будет причинён вред лёгкой и средней степени тяжести, деятельность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц также может быть приостановлена на срок до 30 суток.