С 20 по 22 февраля на Камчатке пройдёт деловой форум «Дальний Восток - зима открытий»

Более 600 человек из 20 регионов страны, в первую очередь - Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации, уже зарегистрировались на участие в мероприятие.

Мероприятие пройдёт в рамках зимнего фестиваля «Берингия-2023» и в статусе официальной зимней площадки Российского туристического форума «Путешествуй!».

Все регионы-участники представляют собой стабильно растущий интерес для туристов. Несмотря на объективные инфраструктурные сложности и ограничения, именно здесь путешественники находят ответы на вопросы о том, какая она - первозданная природа, как далеко простирается наша страна, как глубоко наше многонациональное единство, каких трудов стоит освоение и развитие территорий нашей страны.

Из арктических регионов на форум заявились представители Мурманской и Архангельской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и города Норильска. Сибирь и Урал представят Красноярский край, Кемеровская область, Республика Алтай и Челябинская область.