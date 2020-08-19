С 21 числа туристы смогут оформить кешбэк за туры

В рамках программы сумма возврата будет составлять от 5 000 до 15 000 рублей. Сумма кешбэка будет зависеть от выбранного предложения. Так, например, если стоимость тура составила от 25 000 до 49 999,99 рублей, и тур был длительностью не менее 4 ночей, то вам вернут 5 000 рублей. Со стоимости от 50 000 до 74 999,99 рублей, с той же длительностью тура, вернётся 10 000 рублей. Со стоимости 75 000 рублей и выше (так же не менее 4 ночей) вернут 15 000 рублей.

Главные условия участия:

- приобрести тур с 21 по 28 августа на сайте мирпутешествий.рф;

- оплатить заказ картой платёжной системы «МИР»;

- зарегистрироваться в программе лояльности данной платежной системы;

- выбрать направление для путешествия до 20 декабря 2020 года;

- продолжительность путешествия должна составлять от 5 дней (4 ночей);

- можно не только приобрести тур, но и оформить размещение в гостинице, отеле;

- кешбэк придёт на карту в течение 5 рабочих дней.

В программе участвуют все направления от Калининграда до Владивостока. Список туроператоров и отелей, участвующих в программе, а также более подробную информацию вы можете найти на сайте мирпутешествий.рф с 21 августа.