С 21 марта до 13 апреля норильчанам предоставляется возможность сдать досрочно единый госэкзамен

Процедура в досрочном периоде ничем не отличается от той, что проходит в основном, который стартует 26 мая. 21 марта ребята показали свои знания по трём предметам: географии, химии и литературе. В этот день ЕГЭ сдали семь человек. Всего на досрочный период зарегистрировано 40 человек, 39 из которых - выпускники прошлых лет.

«Выпускники прошлых лет тоже имеют право на сдачу ЕГЭ. В основном они приходят на пересдачу из-за того, что хотят изменить свой профессиональный путь, а некоторые - чтобы улучшить свой прошлый результат», - пояснила Елена Преображенская, заместитель начальника управления по общему образованию и развитию образовательной сети.

Сегодня в гимназии № 7 проходит экзамен по русскому языку. На его сдачу традиционно заявляется больше всего людей. В этот раз сдать ЕГЭ пожелали 18 человек, в том числе один учитель.

Следующее испытание будет по математике (профиль и база) и состоится оно 28 марта. Впереди ещё предстоят экзамены по английскому языку, истории, обществознанию, физике, биологии и информатике.