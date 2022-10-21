С 21 октября туристам, прибывающим из-за границы, не нужно сдавать ПЦР-тест

С сегодняшнего дня непривитым от коронавируса россиянам, которые самолётом или по воде возвращаются из-за рубежа, не нужно будет сдавать тест на коронавирус.

Ранее гражданам России, которые прибывали в страны вышеуказанными способами, должны были в течение трёх календарных дней со дня приезда сдать ПЦР-тест и загрузить его результат на портал «Госуслуги». Исключение делали для тех, кто за последние 12 месяцев вакцинировался от коронавируса или переболел COVID-19 за последние полгода. Но при условии, что у них был сертификат на «Госуслугах». А работодателей обязывали информировать сотрудников об этом правиле.

Изменения коснулись в том числе иностранцев. Ранее они сдавали тест на коронавирус перед выездом в Россию. Исключения были сделаны только для граждан Беларуси, которые прибывали в Россию любым транспортом, и для граждан Армении, Казахстана и Киргизии — их освободили от сдачи анализов, если они прибывали в Россию по суше. Теперь же тест сдавать не нужно.

Однако, как и ранее, россиянам перед вылетом домой нужно заполнять анкету на «Госуслугах». В ней указывают личные и паспортные данные, номер рейса и дату вылета. А также прописывают, есть ли симптомы заболевания. После заполнения анкеты получают QR-код для предъявления на границе.

Иностранцев по прилете в Россию просят заполнить бумажную анкету.

Прибывающих — и граждан России, и иностранцев — будут выборочно тестировать на коронавирус в месте пересечения границы.