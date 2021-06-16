С 22 августа в силу вступят новые правила оформления полиса ОСАГО

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон, в соответствии с которым при оформлении ОСАГО водителям не нужно будет проходить техосмотр.

Как сообщает РИА «Новости», ГИБДД и автостраховщики согласны с тем, что обязательное автострахование не должно быть увязано с осмотром транспорта.

«Возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и всё, дальше полис действует, а карта нет», - заметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Также данная мера была введена из-за закрытия в период пандемии пунктов прохождения ТО. Водителям просто негде было проходить техосмотр.