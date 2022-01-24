С 25 января территориальные отделения соцзащиты в Красноярском крае временно меняют режим работы

В связи с ухудшением эпидобстановки в регионе подразделения ведомства будут осуществлять приём только по предварительной записи. Записаться можно на сайте министерства социальной политики Красноярского края, а также по телефонам территориальных отделений. В Норильске — по телефону 46-14-41.

«Ещё два года назад во время первой волны пандемии в каждом территориальном отделении работали телефонные линии, по которым можно было заказать услугу «Обратный звонок». Она доступна и сейчас. Чтобы воспользоваться ею, достаточно позвонить, назвать интересующую тему и номер телефона для обратной связи. Каждому гражданину обязательно перезвонят и проконсультируют, а также помогут подготовить необходимый пакет документов, составить заявление, согласовать способ его подачи и время», — пояснила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Кроме того, было принято решение о беззаявительном продлении ряда социальных выплат: ежемесячное пособие на ребёнка, ежемесячная выплата при рождении третьего или последующих детей (до трёх лет), ежегодная выплата на ребёнка-школьника для отдельных категорий семей.

Консультацию можно получить по единому справочному телефону министерства социальной политики края 8-800-350-20-50.