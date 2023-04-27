С 25 по 30 апреля Рособрнадзор проведёт третий ежегодный онлайн-марафон «ЕГЭ — это про100!»

Чуть больше месяца осталось до основного периода сдачи единого государственного экзамена. Чтобы помочь выпускникам окончательно разобраться в заданиях ЕГЭ, проверить себя, понять, как эффективнее выстроить стратегию подготовки и действовать во время экзаменов, Рособрнадзор уже в третий раз запускает марафон «ЕГЭ — это про100!».

«Для участников видеовстреч будет доступна функция онлайн-общения. Наши трансляции — это не скучное зачитывание сводов правил, это диалог, в котором свои вопросы может задать любой человек. Цель — разъяснить каждому, как правильно подготовиться к сдаче ЕГЭ, что его ждёт на экзамене, научить не бояться трудностей и быть уверенным в себе», — отмечают представители ведомства.

Выпускники получат ответы на вопросы, которые у них возникают перед сдачей ЕГЭ, а ответят на них учителя школ, выпускники и члены предметных комиссий по разработке экзаменационных материалов.

С расписанием прямых трансляций и вышедшими эфирами можно ознакомиться в официальной группе Рособрнадзора ВКонтакте.

Напомним, основной этап ЕГЭ стартует 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии и завершится 1 июля. Самыми популярными предметами в регионе стали обществознание, профильная математика, информатика и ИКТ.