С 26 по 30 апреля норильчане смогут обратиться в общественную приёмную партии «Единая Россия»
С 26 по 30 апреля норильчане смогут обратиться в общественную приёмную партии «Единая Россия»
Норильские депутаты и специалисты профильных ведомств ответят гражданам старшего поколения на личные вопросы, относящиеся к социально-правовой сфере.
График приёма граждан:
– 26 апреля — депутаты Норильского городского Совета Владимир Фролочкин и Валерий Шабурин;
– 27 апреля — специалисты социальных фондов;
– 28 апреля — депутат Норильского городского Совета Ирик Низамеев;
– 29 апреля — депутаты Норильского городского Совета Ирина Маслова и Денис Каминский;
– 30 апреля – депутат Норильского городского Совета Нина Шпетная.
Чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться по телефону 42-48-69 с 10.00 до 18.00. Приём граждан будет проводиться по адресу: ул. Севастопольская, 7а, с соблюдением всех превентивных мер.