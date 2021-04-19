С 26 по 30 апреля норильчане смогут обратиться в общественную приёмную партии «Единая Россия»

Норильские депутаты и специалисты профильных ведомств ответят гражданам старшего поколения на личные вопросы, относящиеся к социально-правовой сфере.

График приёма граждан:

– 26 апреля — депутаты Норильского городского Совета Владимир Фролочкин и Валерий Шабурин;

– 27 апреля — специалисты социальных фондов;

– 28 апреля — депутат Норильского городского Совета Ирик Низамеев;

– 29 апреля — депутаты Норильского городского Совета Ирина Маслова и Денис Каминский;

– 30 апреля – депутат Норильского городского Совета Нина Шпетная.

Чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться по телефону 42-48-69 с 10.00 до 18.00. Приём граждан будет проводиться по адресу: ул. Севастопольская, 7а, с соблюдением всех превентивных мер.