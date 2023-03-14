С 27 марта большинство школ города начнут приём заявлений на зачисление первоклассников на будущий учебный год

Ирина Похабова, начальник отдела организации и мониторинга общего образования управления общего и дошкольного образования администрации Норильска, отметила, что некоторые школы объявят приём заявлений не с 27 марта, а в иную дату, но не позднее 1 апреля, что определено приказом министерства образования края:

- Это зависит от организационных моментов, в частности способности школы принять большое число родителей. Узнавать сроки подачи в конкретной школе нужно на её сайте или в самой школе на информационных стендах.

Она напомнила, что за каждым образовательным учреждением закреплены определённые адреса – какие именно, можно узнать на сайте управления образования, администрации города, а также на порталах всех образовательных учреждений Норильска. Приём в первый класс ведётся в два этапа. На первом принимаются заявления от родителей, чьи дети проживают на закреплённой территории, а также от семей, имеющих право льготного зачисления.

- Минобр установил первоочередное право, внеочередное (сюда входят льготники, дети работников юстиции, судей, военных и другие – все категории также указаны на вышеперечисленных сайтах), а также преимущественное (если братья и сёстры будущего первоклассника учатся в конкретной школе, в неё же можно подавать и его документы). Первый этап зачисления продлится до 30 июня. На данном этапе школа не может никому отказать, - пояснила Ирина Похабова. - С 6 июля и до конца августа будут приниматься заявления на свободные места от всех желающих. На этом этапе школы могут отказать в приёме заявления, если не осталось свободных мест.

В первый класс принимаются дети, кому исполнилось шесть лет и шесть месяцев. Если ребёнок младше, родители могут подать заявление на зачисление, но потребуется заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). В случае одобрения от её специалистов управление образования города даст разрешение на приём такого ребёнка. Если ребёнку на 1 сентября исполнилось 8 лет (и старше), родителям также нужно обратиться в управление за получением разрешения для зачисления в школу.

В число документов, которые потребуется приложить к заявлению, входят паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, а при зачислении на первом этапе (до 30 июня) - и справка с места жительства, подтверждающая место проживания будущего первоклассника.

Дети иностранных граждан принимаются с подтверждающей справкой о правомерности нахождения в РФ. Все документы должны быть переведены на русский язык. При отсутствии прописки ребёнка можно записать в первый класс только поле 6 июля. При отказе школы по причине отсутствия свободных мест родители должны обратиться в управление образования, специалисты которого предоставят место в близлежащем возможном учебном учреждении, имеющем на этот момент свободные места.

- Перечень документов, требуемых для зачисления, указан на сайтах школ. Там же отмечается наличие свободных мест, данные регулярно обновляются. Замечу также, что подать заявление можно лично либо через портал «Госуслуги». Но в последнем случае потребуется подойти в школу и представить оригиналы документов, которые были прикреплены дистанционно, - отметила Ирина Похабова.

Форма одежды для первоклассников определяется самой школой. Группы продлённого дня открыты сегодня в 35 школах из 36. Однако в управлении отмечают, что зачастую внеурочная занятость детей организована так, что большой нужды в продлёнке нет: помимо уроков в школах работают кружки допобразования, большой объём внеурочной деятельности, что позволяет многим детям оставаться в стенах учебного учреждения до 15-16 часов. Тем не менее закон оговаривает, что группы продлённого дня должны организовываться (при необходимости) для всех учеников начальной школы.

Интересно, что в Норильске уже на протяжении пяти лет растёт число первоклассников. Будущей осенью ожидается, что за парты впервые сядут 3100 первоклашек. В 2022 году их было три тысячи.