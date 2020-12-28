с 28 по 31 октября 2021 года в Детской библиотеке им. Саши Петряева пройдёт северный книжный интеллектуальный фестиваль

В программе фестиваля предусмотрены: презентации новинок детской литературы, интерактивные чтения, тематические квесты, мастер-классы, научное шоу, просветительские лекции, круглый стол и дискуссия, театрализованные чтения, показы кино и мультфильмов.

Фестиваль будет проходить как в оффлайн, так и в онлайн-форматах. Основные мероприятия будут транслироваться в соцсетях: викторины, интеллектуальные игры, литературные конкурсы.

Состоятся презентации книг в жанре nonfiction, и встречи с норильскими путешественниками, научно-познавательные лекции, зрелищное научное шоу, интерактивные мастер-классы. Ребят помладше ждут мультфильмы и научно-популярные фильмы о динозаврах, освоении космоса, морских глубинах, изучении экзотических растений и далёких стран.

Часть программы будет ориентирована на специалистов по детской литературе, пройдёт круглый стол и дискуссия, посвящённая актуальным вопросам детского и подросткового чтения. В мероприятиях примут участие библиотекари, педагоги, логопеды, психологи, а также представители средств массовой информации. В онлайн-формате в дискуссии примут участие представители ведущих российских издательств, социологи, представители книжной индустрии.

И конечно, будет работать ярмарка детских книг по сниженным ценам.