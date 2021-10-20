С 3 по 7 ноября норильчанам предлагают поучаствовать в «Большом этнографическом диктанте»

Эта акция - просветительский проект, который знакомит россиян с культурой народов, проживающих в нашей стране, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности граждан. Диктант проводится ежегодно с 2017 года.

Организаторы акции - Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Для того, чтобы принять в ней участие, нужно зайти на сайт, нажать на кнопку «Пройти диктант», указать контактные данные, ответить на 30 вопросов и скачать сертификат участника.

20 вопросов - общефедеральная часть диктанта, они одинаковы для всех участников. Ещё 10 вопросов - региональная часть, уникальная для каждого субъекта страны. На ответы испытуемым отведут 45 минут. За правильные ответы на все вопросы участник получит 100 баллов.

До 16 ноября на сайте диктанта появятся правильные варианты ответов, что позволит проверить, где участники могли допустить ошибки.