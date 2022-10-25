МАУ ИЦ «Норильские новости»

С 3 по 8 ноября норильчане могут написать этнографический диктант

С 3 по 8 ноября норильчане могут написать этнографический диктант

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С 3 по 8 ноября норильчане могут написать этнографический диктант

Участие в седьмой международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно принять в онайлн-режиме.

С 3 по 8 ноября норильчане могут написать этнографический диктант

Задания диктанта будут оформлены в виде теста. Для участников до 16 лет блок заданий будет состоять из 20 общефедеральных вопросов. А для участников старше 16 лет к этому количеству добавится ещё десять уникальных для каждого региона страны вопросов. Для участников на заграничных площадках эти 10 вопросов будут посвящены местам за границей, связанным с Россией. На прохождение теста всем участникам даётся 45 минут.

Для участия необходимо с 3 по 8 ноября зайти на официальный сайт диктанта, нажать на кнопку «Пройти диктант», заполнить контактные данные, ответить на вопросы и по завершению скачать сертификат об участии.

Подробнее об акции можно узнать на сайте диктанта или в группе ВКонтакте.

Фото из открытых источников
25 октября в 15:46 600
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