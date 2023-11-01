С 3 по 8 ноября норильчане смогут написать «Большой этнографический диктант»

Мероприятие знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Организатор — Федеральное агентство по делам национальностей.

Задания для участников до 16 лет состоят из 20 вопросов, старше 16 лет - из 30, где 20 вопросов – общие для всех и 10 региональные, уникальные для каждого субъекта. На написание диктанта дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Узнать всю информацию о мероприятии и зарегистрироваться на участие можно на официальном сайте www.miretno.ru.

Правильные ответы будут опубликованы на сайте до 11 ноября.