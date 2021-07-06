С 7 июля в Красноярском крае из-за ухудшения эпидемиологической обстановки вновь ужесточат противоковидные меры

Теперь организации общественного питания будут работать с 7.00 до 23.00. Это не коснётся обслуживания на вынос, доставки, организации питания для работников, деятельности общепита в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и станциях, на автовокзалах и автостанциях, объектах дорожного сервиса. Фудкорты в торговых центрах продолжат работать только в режиме самовывоза и доставки заказов.

Допускаемая заполняемость театров, кинотеатров, концертных залов и других учреждений культуры - не более не более 50% от общей вместимости. Это же правило коснётся спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, крытых спортивных сооружений, а также физкультурных и спортивных мероприятий, матчей профессиональных спортивных клубов.

Будет ограничена работа и различных аттракционов, как в помещениях, так и на открытом воздухе, аквапарков.

Работодателям рекомендовано оказать содействие медицинским организациям в проведении вакцинации сотрудников и создавать необходимые условия для её прохождения.

Все ограничения будут действовать до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.