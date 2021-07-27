С 9 августа из России можно будет улететь в Бахрейн, Доминикану и Молдавию

Также увеличится количество рейсов в Сирию по маршруту Москва — Дамаск до трёх рейсов в неделю. Станет больше рейсов и в Египет: по пять в Хургаду и Шарм-эль-Шейх еженедельно.

Специалисты рекомендуют россиянам перед полётом за границу пройти вакцинацию для защиты от COVID-19.

В Норильске прививку можно сделать в пяти пунктах вакцинирования:

- в Центральном районе: ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22; Солнечный пр., 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44; мобильный пункт в СРК «Арена»;

- в районе Талнах: ул. Маслова, 5, 7, телефоны:

400-600, 37-50-77;

- в районе Кайеркан: ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.

На вакцинацию можно записаться любым удобным для вас способом — в личном кабинете портала

«WEB-регистратура» или портала «Госуслуги» либо непосредственно в медучреждениях. В выездном пункте в «Арене» прививку можно сделать без записи, в порядке живой очереди по талонам.