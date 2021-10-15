С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение ещё с девятью странами

Рейсы из России будут выполняться следующим образом:

— на Багамы можно будет улететь по маршруту Москва – Нассау дважды в неделю;

— в Иран (Тегеран) - из Москвы трижды в неделю и из Сочи раз в неделю;

— в Нидерланды: по маршруту Москва – Амстердам – ежедневно, Москва – Эйндховен, Санкт-Петербург – Амстердам, Жуковский - Амстердам, Екатеринбург - Амстердам, Калининград - Амстердам и Сочи - Амстердам - по два рейса в неделю на каждом направлении;

— в Норвегию и Швецию - дважды в неделю из Санкт-Петербурга в Берген и Осло, а также в Стокгольм и Гетеборг;

— в Оман - по маршруту Москва – Маскат - дважды в неделю;

— в Словению из Москвы в Любляну - трижды в неделю;

— в Монастир (Тунис) - из Москвы (семь рейсов в неделю) и из Санкт-Петербурга (два рейса в неделю), также рейсы будут возможны и из других аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

В оперштабе отметили, что в Таиланд смогут полететь только вакцинированные против коронавируса туристы. Самолёты будут летать из Москвы в Бангкок и на Пхукет с частотой два рейса в неделю, а также из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты (один рейс в неделю на каждом маршруте).

Кроме того, с 9 ноября будет увеличено количество регулярных рейсов в следующие страны: Германию, Испанию, Италию, Францию, Албанию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Северную Македонию, Венесуэлу, на Мальту и Мальдивы.