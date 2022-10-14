С целью реализации российско-китайских инвестиционных проектов в регионе был подписан меморандум о сотрудничестве

На сайте краевого правительства сообщают, что меморандум также заключён с целью продвижения бренда «Енисейская Сибирь» за рубежом, организации совместных мероприятий, создания условий для заключения сделок, обмена опытом, исследованиями и деловыми контактами, а также обеспечения информационной и консультационной поддержки.

По словам Алёны Швецовой, с марта текущего года ведётся работа для развития двухсторонних связей между бизнес-сообществом России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона:

«Совместная деятельность имеет большое значение для получения хороших результатов. Подписание меморандума позволит иметь больше рычагов влияния для развития инвестиционного потенциала регионов Енисейской Сибири. Сотрудничество ведется по направлениям отраслей лесопромышленного и агропромышленного комплекса, также значимыми аспектами являются настройка и поддержание цепочек поставок необходимых товаров, оборудования, спецтехники и сырья. Для бесперебойной работы предприятий региона важными остаются вопросы логистики – как для импорта, так и для экспорта. До конца года и на следующий год у нас запланированы мероприятия, которые позволят осуществлять планы в рамках подписанного документа».