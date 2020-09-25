С Днём работников дошкольного образования

Уважаемые педагоги, работники детских садов и ветераны дошкольного образования! Поздравляю Вас с профессиональным праздником!

Профессия воспитателей была и остается одной из самых ответственных и почитаемых. Вы те люди, которые отдают немало сил, времени и заботы чтобы вырастить из маленького человека личность.

Отдавая ребенка в дошкольное учреждение, родители должны быть уверены, что ему там уютно. Поэтому очень важно, чтобы детей встречали люди, умеющие найти с ними общий язык, заинтересовать, пробуждать в своих подопечных любознательность, учить трудолюбию, целеустремленности, доброте и отзывчивости. Я говорю это в первую очередь - как отец!

Именно так работают в детских садах Норильска – с душой, отдавая нашим детям заботу. Выражаю вам искреннюю признательность за профессиональное мастерство, душевную щедрость и верность избранному делу.

С праздником!