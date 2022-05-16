С июля 2020 года в оганерской больнице провели 710 рентгенэндоваскулярных исследований методом коронароангиографии

Метод коронароангиографии - наиболее точный и достоверный способ диагностики ишемической болезни сердца. Он позволяет определить характер, место и степень сужения коронарной артерии и решить вопрос о тактике лечения пациента: целесообразно ли продолжать лечение медикаментами либо необходимо провести такие лечебные процедуры, как стентирование, ангиопластика, аортокоронарное шунтирование.

Появление данного вида помощи в Норильске — заслуга огромного числа людей. Помогали красноярские специалисты, представители минздрава. Месяцы ушли на разработку и внедрение логистики — необходимо было продумать движение пациента. Потому что, каким бы совершенным ни было оборудование, какие бы золотые руки и острый глаз ни были у хирурга, если больной в операционную попадает с опозданием, спасти его сложно. Важно было выстроить взаимодействие со скорой помощью, кардиологической и другими службами, прописать, кто чем конкретно занимается, в какие сроки и так далее. Сегодня работа отлажена.

Сейчас в Норильске работают два рентгенэндоваскулярных хирурга. В ближайшее время ожидается приезд ещё двух специалистов.