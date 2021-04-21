МАУ ИЦ «Норильские новости»

С июля этого года начнёт действовать упрощённая система предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ

С июля этого года начнёт действовать упрощённая система предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ

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С июля этого года начнёт действовать упрощённая система предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ

Это станет возможным благодаря Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ, где будут храниться все необходимые данные.

С июля этого года начнёт действовать упрощённая система предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ

С июля гражданам не нужно будет собирать массу справок для получения субсидии на оплату услуг ЖКХ. Краевые ведомства будут самостоятельно запрашивать эти сведения в ГИС ЖКХ. Уже сегодня специалисты ведут работу по размещению информации о жилищном фонде Красноярского края. Органы местного самоуправления и исполнители коммунальных услуг в свою очередь должны отразить в системе категорию жилого дома и внести данные по договорам, на основании которых начисляется плата за коммунальные услуги.

Стройнадзор проведёт проверку размещённых в ГИС сведений. К несознательным поставщикам информации будут применены меры административной ответственности.

Фото из открытых источников
21 апреля в 09:30 600
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