С июля этого года начнёт действовать упрощённая система предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ

С июля гражданам не нужно будет собирать массу справок для получения субсидии на оплату услуг ЖКХ. Краевые ведомства будут самостоятельно запрашивать эти сведения в ГИС ЖКХ. Уже сегодня специалисты ведут работу по размещению информации о жилищном фонде Красноярского края. Органы местного самоуправления и исполнители коммунальных услуг в свою очередь должны отразить в системе категорию жилого дома и внести данные по договорам, на основании которых начисляется плата за коммунальные услуги.

Стройнадзор проведёт проверку размещённых в ГИС сведений. К несознательным поставщикам информации будут применены меры административной ответственности.