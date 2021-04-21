С июля этого года начнёт действовать упрощённая система предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ
С июля этого года начнёт действовать упрощённая система предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ
Это станет возможным благодаря Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ, где будут храниться все необходимые данные.
С июля гражданам не нужно будет собирать массу справок для получения субсидии на оплату услуг ЖКХ. Краевые ведомства будут самостоятельно запрашивать эти сведения в ГИС ЖКХ. Уже сегодня специалисты ведут работу по размещению информации о жилищном фонде Красноярского края. Органы местного самоуправления и исполнители коммунальных услуг в свою очередь должны отразить в системе категорию жилого дома и внести данные по договорам, на основании которых начисляется плата за коммунальные услуги.
Стройнадзор проведёт проверку размещённых в ГИС сведений. К несознательным поставщикам информации будут применены меры административной ответственности.