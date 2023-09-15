С интересом и пользой по Красноярью

В Городском центре культуры прошла передвижная тематическая выставка красноярского художника Игоря Башмакова, члена Союза художников России, обладателя медалей «Десантное братство», «За мужество и гуманизм», «За заслуги», а также премии ФСБ. Автор представил цикл пастельных работ «С верой в душе и мужеством в сердце». 19 картин мастера, работающего в стиле русского реализма, посвящены землякам, участвующим в специальной военной операции. Смотрящие с полотен солдаты, офицеры и врачи — реальные люди, а не собирательные образы, рождённые фантазией автора. Представляя выставку в Сосновоборске, Игорь Башмаков отметил, что его современные герои ничем не отличаются от участников Великой Отечественной войны:

– Мы привыкли к мирной жизни, и для нас эта война стала неожиданностью. Но история России насчитывает множество войн. И каждый раз находились те, кто вставал на защиту Родины и своих близких, не щадя себя. Равнодушные тоже были и будут. Всё повторяется. Но пришла пора понять, что реалии, так или иначе, касаются каждого. И мы все в одной лодке. Ребята на передовой должны чувствовать поддержку за спиной, это для воина очень важно! — рассказал Игорь Башмаков.

В одном из «вагонов» экспресса прибыла в «Фаблаб» поэтесса Марина Панфилова. Марина Панфилова стихи пишет с детства. Её имя включено в «Литературную карту Красноярского края». Она лауреат Всероссийского литературного конкурса им. И. Д. Рождественского и Национальной литературной премии «Золотое перо Руси 2022», член Союза писателей России. На встрече Марина читала не только стихи, но и прозу. Также звучали песни на её слова.

– Бывает, мне композиторы предлагают на определённую мелодию написать стихи. Песенная поэзия отличается от просто стихов. Она должна быть более лаконичной и лёгкой, чтобы она пелась, — отметила поэтесса.

Главная тема творчества Марины Панфиловой — это любовь ко всему в мире. В её новой книге «Азбука счастья» каждая буква имеет значение: на первом месте Л — любовь, наравне с В — вера и Н надежда. Особо выделила Марина Владимировна буквы М–мама, Р–родина, Г–герой, А–ангел. В конце встречи она пожелала норильчанам «...чтобы всё было хорошо, чтобы были всегда дружны и не падали духом».

На сцене ГЦК выступила группа «Музыкальная народная дружина» во главе с балалаечником–виртуозом Михаилом Кирилловым. В концерте прозвучали как авторские композиции, так и любимые отечественные песни разных времён, душевно поддержанные зрителями.

Фотограф Александр Куприянов позволил гостям окунуться в атмосферу прошлого. Александр профессионально занимается фотографией с 2001 года. Его работы публикуются в различных полиграфических изданиях и демонстрируются на выставках. В 2021 году стал членом Союза фотохудожников России. В прошлом — издал книгу «Моя Сибирь». В норильском «Фаблабе» Александр провёл мастер–класс «От истории к практике». Рассказал об истории фотографии, продемонстрировал раритетную оптику и старинный метод съёмки, которым пользовались фотохудожники более 100 лет назад. Гость фотографировал участников мастер–класса, их портреты отпечатывались на специальной пластине со светочувствительным слоем. Тут же осуществлялась проявка с помощью эмульсии, приготовленной из коллодия — целлюлозы, растворённой в серном эфире. Гости мастер–класса почувствовали себя настоящими алхимиками.

В итоге понимаешь, прав Александр: «Цифровая фотография — мёртвая, а плёночная, аналоговая — она живая! Её чувствуешь».

Уже несколько лет помимо краевого министерства культуры в проекте принимают активное участие спортсмены, представители здравоохранения, социальной политики. Проект вышел за рамки досугово-развлекательных мероприятий и подарил жителям края дополнительные возможности для саморазвития.

В новом сезоне любопытно было увидеть в числе мероприятий открытую тренировку с обсуждением «Спорт и питание для новичков». С чего начать процесс перехода на правильное питание? Мы все о нём знаем, но немногие умеют его придерживаться.

- Многие уверены, что ПП существенно сократит их рацион, переведя его только на гречку с курицей. Это не так, — поделилась с собравшимися Маргарита Калинина, мастер спорта по биатлону, чемпионка по бодибилдингу в номинации «Фитнес-бикини», нутрициолог.

Слушатели лекции узнали, что представляет собой правильное питание, каковы его главные принципы. Научились ставить цель спортивных занятий, выбирать тренера, вид тренировок, приносящих и удовольствие, и пользу. Так вышло, что на обсуждение популярных сегодня тем в нашем городе собрались в основном люди опытные — спортсмены и тренеры.

- Обычно приходят новички, которые желают начать жить по-новому, но не знают как, — делится Маргарита Калинина. — Но даже с учётом того, что сегодня была беседа с профессионалами, думаю, и для них открылось что-то новое.

С этой лекцией она в рамках «Енисейского экспресса» уже объехала ряд территорий края, в Норильске спортсменка впервые. Она рассказывает, что после подобных встреч часть слушателей записывается в спортзал, о чём позже делится с ней в соцсетях.

После лекции гостья провела тренировку. Силовые упражнения, растяжка, йога — выбор пал на стретчинг. Так норильчане узнали много нового об одном из самых популярных направлений фитнеса.

Важную роль в организации «Енисейского экспресса» сыграли участники движения «Волонтёры культуры». И конечно, гости из Красноярска решили поделиться опытом с норильскими единомышленниками. В здании детской школы искусств состоялась лекция «Волонтёрство — норма жизни?». Спикером выступила Елизавета Лопатина, специалист центра общественного движения «Волонтёры культуры». Ведущая познакомила участников с основными положениями Федерального закона о благотворительности и добровольчестве, рассказала о правах и обязанностях волонтёров, грантовой поддержке.

Сегодня волонтёрство вызывает у жителей Норильска большой интерес , без этих активных и неравнодушных людей не обходится ни одно мероприятие: к организации фестивалей, творческих конкурсов, различных акций привлекаются добровольцы. Есть у нас и штаб местных культурных волонтёров, что базируется в библиотеке семейного чтения № 3 на ул. Котульского, 15. Представители его также оказались в числе слушателей лекции. Костяк организации — девушки в возрасте 14–15 лет, но, несмотря на юный возраст, активистки уже могут похвастаться солидным волонтёрским опытом и победами на грантовых конкурсах.

В Ресурсном центре Норильска представители регионального отделения общественной организации «Российский Красный Крест» провели полезный мастер–класс — «Первая помощь». За два месяца под эгидой «Енисейского экспресса» прошло более 150 мероприятий. У жителей Дудинки, Норильска, Дивногорска — всего 29 населённых пунктов края — появилась возможность увидеть, посетить, попробовать всё то, что подчас могут позволить себе только жители краевого центра.

На творческих площадках в художественной школе им. Н. П. Лоя с любителями живописи в стиле импрессионизма поделилась секретами мастерства Ульяна Кузнецова, художник, участник Международного арт–проекта «Ангелы мира». Обширную программу культурного шествия дополнил мастер–класс по созданию куклы–оберега.

Фото Владимира МАКУШКИНА, Витаса Бенета и Юрия БОЦА