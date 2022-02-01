С этого года студенты Красноярского медицинского университета могут проходить практику в норильских медучреждениях

Новое направление в программе было запущено с 1 января. Пока задействован только Красноярский государственный медицинский университет (КрасГМУ), однако список вузов при необходимости может быть расширен.

Практикантам будут предоставляться: оплата проезда по маршруту Красноярск — Норильск и обратно, а также стипендия в период прохождения практической подготовки в размере 36 тысяч рублей, что практически равняется МРОТ.

– В первом потоке (с 19 января по 1 февраля) двое студентов проходили практику по направлению «стоматология». Следующий — будет сформирован в марте. Для участия требуется минимальный пакет документов: приказ о зачислении на практическую подготовку и документы, подтверждающие личность, — рассказала Ольга Траубергс, начальник отдела по работе с персоналом и наградной политике.

Кроме того, в рамках программы работать в Норильск могут приглашаются и выпускники медицинских вузов. Это касается не только иногородних граждан, но и норильчан, получавших высшее образование в учебных заведениях на материке (последним необходимо предварительно получить согласование).

– Таким специалистам с этого года выплачивается повышенная единовременная помощь в размере двух млн рублей, предоставляется служебное жильё, а если есть дети, то и место в детском саду, — добавила Ольга Траубергс.

Дополнительную информацию можно получить:

– в КрасГМУ: студентам — в отделе производственной практики учебно-методического управления по телефону 8 (391) 212-51-84; ординаторам — в отделе ординатуры и развития профессиональной карьеры института последипломного образования по телефону 8 (391) 228-08-71;

– на официальном сайте;

– в территориальном отделе министерства здравоохранения Красноярского края в Норильске по телефонам: 8 (3919) 34-13-46, 34-21-15;

– в управлении по персоналу администрации Норильска по телефону 8 (3919) 43-71-30 (доб. 1173, 1174, 1176);

– на сайте администрации города в разделе «Привлечение персонала».