С этого года выплаты за двойняшек и тройняшек увеличат

«Данная мера поддержки реализуется в регионе в рамках нацпроекта «Демография». В 2022 году выплатой воспользовались родители 481 малыша, а сумма выплат составила почти 39 млн рублей», - сообщила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Оформить выплату можно на портале «Госуслуги». А также обратившись лично в МФЦ или соцзащиту. Для этого одному из родителей необходимо предоставить минимальный пакет документов: паспорт и свидетельства о рождении детей.

Отметим, что оформить выплату нужно не позднее шести месяцев со дня рождения детей.