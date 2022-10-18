С этого учебного года в ЗГУ ввели новую дисциплину - «Основы междисциплинарного проектирования»

Курс охватит все специальности и направления подготовки ЗГУ и обязателен для первокурсников. Как и любой другой предмет, эта дисциплина подлежит оценке и предполагает двукратную пересдачу в случае первой неудачи. Учащихся разобьют (либо они сами могут организовать группу) на команды по 5-6 человек, причём из разных академических направлений, чтобы можно было создавать проекты на стыке дисциплин. У каждой группы появится наставник - старшекурсник, для которого это станет хорошей возможностью отточить управленческие навыки. В ЗГУ настаивают — он не должен будет помогать участникам напрямую, лишь направлять, организовывать процесс. Также за каждой группой закрепят преподавателя, готового проконсультировать разработчиков проектов. Свои идеи ребята должны представить в виде макетов действующих моделей, в крайнем случае - в форме презентации. Становясь опытней, студенты могут развивать первоначальную задумку, благодаря новым знаниям. Также они получат возможность обращаться к разным лабораториям ЗГУ и преподавателям за дополнительными обучающими модулями.

— Это научит студентов работе в команде, позволит им проникнуться духом технологического предпринимательства. Сегодня востребованы не просто специалисты, готовые занять рабочее место, а инициативные инженеры, способные решать проблемы на производстве и в организациях, — рассказала Наталья Земзюлина, начальник управления по связям с общественностью ЗГУ. — Мы хотим обучить студентов видеть проблему, находить уже использующиеся решения, предлагать свои, уметь их защищать. Важно, чтобы они умели искать информацию, оценивать её критически, просить помощи, помогать товарищам, узнавать мнение экспертов.

Новую дисциплину будут осваивать более 150 первокурсников-очников, приглашены и студенты местных колледжей. В планах - позвать в группы школьников, имеющих опыт проектной деятельности.

Как уточнил Виталий Игнатенко, проректор по образовательной деятельности и молодёжной политике ЗГУ, цель университета — к концу четвёртого курса научить ребят выдавать полностью реализуемый проект. От них потребуется проработать по одному проекту в семестр, это как раз то число «проб и ошибок», которое, по статистике, должен сделать человек перед созданием жизнеспособной идеи. В этом смысле ЗГУ заглядывает в будущее, параллельно запуская конкурс-акселератор для старших курсов. Старшекурсникам также предстоит, собравшись в группы, создавать свои проекты, но на более высоком уровне, чем у младших «коллег», вплоть до обоснования технического решения. Лучшие проекты, прошедшие отбор, могут стать пилотными на предприятиях и в организациях, либо претендовать на крупные гранты и, в конечном итоге, быть внедрёнными на производстве. Уже в следующем году их создатели смогут войти в число резидентов технопарка «Сколково» и претендовать на получение средств на конкурсах Фонда содействия инновациям. Предполагается, что в дальнейшем выпускные квалификационные работы студенты также будут защищать в формате подобных групповых междисциплинарных проектов.

— Что касается тематики проектов, логично, что старшие курсы ориентируются на свои профессиональные аспекты. Но, в принципе, перечень не ограничен. Мы ожидаем получить конкретные предложения по улучшению городской среды, проблемам банковского сектора, системам связи, промышленной сфере и так далее, — говорят в ЗГУ.

Помогут ребятам с поиском идей приглашённые спикеры: представители «Норникеля», Законодательного собрания края, администрации Норильска, АРН, крупных банков и других структур. Их задача — поделиться опытом и ответить на вопросы студентов. А тем придётся самостоятельно вычленить проблематику и предложить варианты решений. Первые встречи прошли в день презентации обучающего модуля и проведения акселератора для старших курсов. Первокурсники узнали о перспективах развития минерально-сырьевого комплекса и горного производства Заполярного филиала «Норникеля», о задачах науки в области экологии, о реновации города, их старшие товарищи — об основах инновационной инфраструктуры. Также было разобрано несколько успешных студенческих стартапов. Итог работы участников акселератора эксперты оценят 8-9 декабря, а первокурсники выйдут на защиту своих проектов 17 декабря.