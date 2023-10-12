С каждым годом в регионе растёт число социальных предпринимателей

«Всё больше предпринимателей в регионе регистрируются в качестве социальных. Для социальных предпринимателей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» доступны абсолютно все виды поддержки. Дополнительно уже второй год у нас в крае реализуется грантовая поддержка», – рассказал заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.

Включённые в реестр социальные предприниматели могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки. Он формируется агентством развития малого и среднего предпринимательства.

Чтобы рассчитывать на дополнительные меры поддержки, предприниматель должен быть включён в реестр социальных предпринимателей, который формирует агентство развития малого и среднего предпринимательства. Заявки от бизнеса принимаются в течение всего года без ограничений. Документы рассматривает специальная комиссия и присваивает статус социального предприятия.

Перечень требований к кандидатам, список необходимых документов и рекомендации по их заполнению предприниматели могут найти на официальном сайте агентства в разделе «Социальное предпринимательство». Информацию можно уточнить в агентстве по телефону 8 (391) 222-55-01 или электронной почте loginova@krasmsp.ru.