Состоялось открытие первой очереди вахтового жилого комплекса для строителей «Серной программы»

Проектом предусмотрено строительство шести общежитий на 1000 мест в целом: 950 стандартных мест и 50 — категории «комфорт» для инженерно–технического персонала. Полностью готовы к заселению два жилых модуля, рассчитанных на 200 человек каждый. Уже работает столовая на 250 посадочных мест. Будет в городке и медпункт с изолятором на 15 человек. К услугам рабочих оборудуют спортивный блок с тренажёрами, теннисными и бильярдным столами, беговыми дорожками.

Как отметил первый заместитель директора ЗФ «Норникеля» по координации реализации проектов капитального строительства Геннадий Агибалов, с первой очередью жилого комплекса справились довольно быстро — за три месяца:

– Расходы составили 1 млрд 15 млн рублей, только на домики потратили 650 млн рублей, и порядка 150 млн рублей стоила инфраструктура — тепло, вода, коммуникации, пожарная система с резервуарами.

По словам Геннадия Агибалова, инфраструктуру построили с учётом расширения в следующем году площади жилого городка, здесь будут проживать две тысячи человек. Сейчас проводятся конкурсные процедуры на следующий этап строительства жилых модулей и столовой на 250 посадочных мест. Стоимость второго этапа составит порядка 617 млн рублей.

Этому проекту в «Норникеле» уделяется особое внимание с учётом стратегического значения «Серной программы». К лету 2021 года на строительстве её объектов будет задействовано порядка 1,5 тысячи специалистов, которые прибудут с материка. И очень важно обеспечить им комфортные условия проживания.

– Условия размещения в новом жилом комплексе отличные, — отметил старший вице–президент — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин, открывая первую очередь жилого комплекса. — И место для него выбрано не случайно — в непосредственной близости от площадки реализации «Серной программы». Компании важны и бытовые, и социальные условия, созданные для рабочих, занятых в этой стройке.