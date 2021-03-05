С Международным женским днём норильчанок поздравили участковые оперуполномоченные

В рамках "8 Марта в каждый дом" полицейские решили обойти вверенные им участки и поздравить прекрасную половину жителей "своих" домов с праздником. В подарок приготовили открытки и листовки.

Визит майора полиции Дмитрия Хлыстова стал для одной из норильчанок сюрпризом очень приятным, так как она как раз праздновала свой день рождения. А лейтенант полиции Пётр Василенко поздравил одну из своих заявительниц, а также посетил семью, которая находится под пристальным вниманием стражей порядка.

Всем жительницам Заполярья участковые желают душевного тепла вопреки совсем не весенней погоде и напоминают, что в трудной ситуации готовы прийти на помощь каждой в любой день и час.