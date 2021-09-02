С начала 2021 года для жителей края доступны новые меры социальной поддержки на основании социального контракта

Одно из направлений поддержки - помощь в поиске работы. В этом случае гражданам положено пособие в размере 19 346 рублей, в случае есть обращение было в этом году. Пособие выплачивается в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и в течение трех месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства.

Кроме того, гражданам могут быть выплачены дополнительные средства на обучение. Но только в том случае, если Центр занятости не может обеспечить прохождение профессионального обучения или дополнительного профессионального образования.

Гражданам положена выплата:

- в размере стоимости курса обучения, но не более 30 000 рублей;

- 9673 рубля (при обращении в 2021 году) ежемесячно, в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, но не более 3 месяцев.

Социальный контракт по поиску работы заключается на срок не более девяти месяцев. В приоритетном порядке социальная государственная помощь оказывается гражданам, у которых есть семьи с детьми.

Кроме того, в рамках социальной помощи на основании социального контракта можно получить поддержку по осуществлению индивидуальной трудовой деятельности. В этом случае выплата осуществляется единовременно в размере до 250 тысяч рублей, которые могут быть направлены на аренду помещения, закупку оборудования, создания и оснащения дополнительных рабочих мест.

Размер единовременной денежной выплаты определяется на основании:

- документов, подтверждающих стоимость планируемого к приобретению в период срока действия социального контракта основных средств, материально-производственных запасов, а также принятых имущественных обязательств (не более 15% от размера единовременной денежной выплаты), необходимых для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе для закупки оборудования, создания и оснащения дополнительных рабочих мест;

- документов о расходах, связанных с постановкой на учёт в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход (в размере фактически понесенных расходов, но не более 5% от размера единовременной денежной выплаты) при наличии таких расходов.

При заключении социального контракта гражданин берет на себя обязательства по предоставлению письменного отчета о выполнении мероприятий, закрепленных в контракте. Отчет предоставляется ежемесячно в течение срока действия контракта.

Также государство оказывает поддержку на иные мероприятия в целях удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости - одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.

В этом случае гражданам предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения сроком не более шести месяцев.