С начала 2022 года граждане могут получить налоговый вычет за занятия спортом

Важное условие — спортивная организация должна входить во Всероссийский реестр объектов спорта, с которым можно ознакомиться на сайте краевого министерства спорта. Кроме того, необходимо будет предоставить документы, подтверждающие фактические траты.

Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но с ограничением по сумме - не более 120 тысяч рублей в год. Таким образом, с учётом лимитированной суммы в 120 тысяч рублей и ставки налога 13% максимальный размер вычета составит 15 600 рублей.

Требования к спортивным организациям и индивидуальным предпринимателям для включения в перечень определены Постановлением правительства Российской Федерации от 06.09.2021 № 1501. Основные критерии: физическая культура и спорт являются основным видом деятельности организаций, в штате работают сотрудники с профильным образованием не ниже среднего профессионального, организация не должна входить в реестр недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Для получения вычета требуются следующие документы:

– копия договора на оказание услуг;

– копии кассовых чеков (могут быть представлены как в бумажном, так и в электронном виде).

Заявить о получении спортивного вычета можно в налоговой инспекции или через работодателя.