С начала действия программы материнского капитала жилищные условия улучшили 8,2 млн семей

«Покупка или строительство жилья – наиболее популярное направление для использования материнского капитала. За 16 лет действия программы более 8,2 млн семей использовали средства сертификата на улучшение жилищных условий на сумму свыше 3 трлн рублей. Так, порядка 5,4 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом кредит либо первоначальный взнос при получении кредита на приобретение или строительство жилья. Ещё 2,8 млн семей с помощью материнского капитала улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств», - отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Сразу после рождения ребёнка средства сертификата можно направить на первоначальный взнос, погашение основного долга и процентов по ипотеке, на товары и услуги для детей с инвалидностью, дошкольное образование и присмотр за детьми и ежемесячные выплаты на второго ребёнка до трёх лет, если среднедушевой доход семьи не превышает двух региональных прожиточных минимумов. Через три года владельцы сертификата могут воспользоваться средствами для улучшения жилищных условий в том числе на приобретение жилья без ипотеки, образование детей, накопительную пенсию матери и оплату социореабилитационных услуг для детей с инвалидностью.

Также средства сертификата можно направить на улучшение жилищных условий, на образование ребёнка, на оплату товаров и услуг для детей с инвалидностью, пенсионные накопления матери, ежемесячные выплаты на ребёнка до трёх лет.