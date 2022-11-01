С начала года более 13 тысяч многодетных семей Красноярья воспользовались региональным маткапиталом

За прошедшие годы сертификаты получили более 55 тысяч семей, которые родили третьего и последующего ребёнка. В этом году многодетным семьям региона было направлено порядка 377 млн рублей. Размер сертификата ежегодно индексируется и в 2022 году составляет 159 131 рубль. По решению губернатора края выдачу маткапитала продлят ещё на пять лет.

«Поддержка семей с детьми – одно из приоритетных направлений бюджетной политики Красноярского края. В рамках нацпроекта «Демография» с начала года почти полторы тысячи многодетных семей, благодаря данным сертификатам, смогли приобрести новое жилье, погасить ипотечные кредиты или вложить их в строительство нового дома», - сообщила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Стоит отметить, что средствами материнского капитала можно воспользоваться лишь после исполнения трёх лет ребенку, на которого он выделен. Исключением является уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств на их погашение. В этом случае воспользоваться капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.

Для получения сертификата на краевой материнский (семейный) капитал семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, могут обратиться на портал «Госуслуг» Красноярского края, многофункциональный центр или в территориальное отделение соцзащиты.