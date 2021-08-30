С начала года на общественных работах были задействованы более 3,8 тысячи жителей Красноярского края

Как сообщил Виктор Новиков, руководитель Агентства труда и занятости населения края, общественные работы позволяют предприятиям избавиться от сезонной нехватки кадров, а гражданам - получать доход во время поиска постоянной работы.

За подобный вид работ граждане получают зарплату от работодателя. Кроме того, служба занятости предоставляет материальную поддержку в размере двукратного минимального пособия по безработице, увеличенного на районный коэффициент.

Получить актуальную информацию по организации общественных работ жители Красноярья могут в центрах занятости. В Норильске граждане могут обращаться по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 16.