С начала года на общественных работах были задействованы более 3,8 тысячи жителей Красноярского края
С начала года на общественных работах были задействованы более 3,8 тысячи жителей Красноярского края
Граждане были заняты на предприятиях сельского хозяйства, в благоустройстве территорий, а также оказывали социальную помощь.
Как сообщил Виктор Новиков, руководитель Агентства труда и занятости населения края, общественные работы позволяют предприятиям избавиться от сезонной нехватки кадров, а гражданам - получать доход во время поиска постоянной работы.
За подобный вид работ граждане получают зарплату от работодателя. Кроме того, служба занятости предоставляет материальную поддержку в размере двукратного минимального пособия по безработице, увеличенного на районный коэффициент.
Получить актуальную информацию по организации общественных работ жители Красноярья могут в центрах занятости. В Норильске граждане могут обращаться по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 16.