МАУ ИЦ «Норильские новости»

С начала года на общественных работах были задействованы более 3,8 тысячи жителей Красноярского края

С начала года на общественных работах были задействованы более 3,8 тысячи жителей Красноярского края

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С начала года на общественных работах были задействованы более 3,8 тысячи жителей Красноярского края

Граждане были заняты на предприятиях сельского хозяйства, в благоустройстве территорий, а также оказывали социальную помощь.

С начала года на общественных работах были задействованы более 3,8 тысячи жителей Красноярского края

Как сообщил Виктор Новиков, руководитель Агентства труда и занятости населения края, общественные работы позволяют предприятиям избавиться от сезонной нехватки кадров, а гражданам - получать доход во время поиска постоянной работы.

За подобный вид работ граждане получают зарплату от работодателя. Кроме того, служба занятости предоставляет материальную поддержку в размере двукратного минимального пособия по безработице, увеличенного на районный коэффициент.

Получить актуальную информацию по организации общественных работ жители Красноярья могут в центрах занятости. В Норильске граждане могут обращаться по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 16.

Фото Ирина Яринская
30 августа в 13:52 600
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