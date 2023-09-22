С начала года норильчане подарили мошенникам более 170 млн рублей

В прошлом месяце на уловку мошенников попались 70 северян. Ущерб составил почти 40 млн рублей. В августе в городе существенно активизировались мошенники, которые взламывают аккаунты пользователей популярных мессенджеров (WhatsApp).

Всё начинается с невинного сообщения: «Привет! Можешь, пожалуйста, проголосовать за мою племяшку». К сообщению прикрепляется ссылка. После перехода по ней, сайт запрашивает номер телефона. Если его ввести, он становится ключом к вашему телефону. Мошенники тут же получают доступ к вашим контактам, группам, подпискам.

Далее злоумышленники от имени жертвы начинают рассылать сообщения с просьбой занять денег. Как правило, деньги они обещают вернуть «до завтра». Кроме того, они регистрируются от вашего имени на различных сайтах, а также могут попытаться оформить на ваше имя кредит.

Если вы всё-таки попались на уловку мошенников, вам необходимо сделать следующее: зайти в меню «Настройки», выбрать «Конфиденциальность и безопасность» («Связанные устройства»), нажать на «Активные сеансы» («Состояние устройства») и отключить все устройства (завершить все другие сеансы), которые вам не принадлежат. Это перекроет доступ мошенников к вашему аккаунту. Также необходимо срочно сменить пароль. Для этого нужно снова зайти в «Настройки», затем выбрать «Конфиденциальность» и нажать на «Двухэтапную аутентификацию» («Двухшаговая проверка»), при которой при входе в аккаунт с нового устройства, помимо кода, будет запрашиваться пароль, который знает только владелец аккаунта. При этом может случиться так, что мошенник сумеет вас опередить и сменить пароль за вас. В этом случае придётся использовать функцию «Сброс пароля».