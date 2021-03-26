С начала года норильчане «подарили» мошенникам около 15 миллионов рублей

За неполные три месяца было зарегистрировано 31 уголовное дело по статье 158, часть 3, пункт «г» Уголовного кодекса РФ «Кража с банковского счёта». В 2020 году за аналогичный период было зафиксировано 54 таких преступления. Возбуждено 66 уголовных дел по статье 159 «Мошенничество». В прошлом году с января по март их было 101.

Полицейские считают, что столь значительное снижение связано, в том числе и с хорошей профилактической работой с населением. Стражи порядка настоятельно рекомендуют норильчанам не отвечать на звонки с незнакомых телефонных номеров. В 99% случаев звонят мошенники. Если все же подняли трубку, будьте бдительны, особенно, если звонящий представился специалистом банка, представителем страховой компании, службы безопасности, полицейским, оперативником, следователем или любым другим сотрудником правоохранительных органов.

Вызов из банка можно перепроверить, позвонив по телефону горячей линии, указанному на банковской карте или в договоре. Не сообщайте никому данные своих банковских карт и счетов. Будьте аккуратнее с сомнительными приложениями и ссылками. И уж тем более, не стоит следовать инструкциям и переводить средства на якобы безопасные счета. Обращайте внимание на действия пожилых родственников — люди серебряного возраста особенно доверчивы. Лучше прослыть замкнутым, чем лишиться кровно заработанных средств.