С начала года норильчане получили за нарушение общественного порядка штрафы на общую сумму — более 2,5 млн рублей

Чаще всего полицейские штрафовали горожан за распитие алкоголя или появление в нетрезвом виде в общественных местах, а также за мелкое хулиганство и курение в запрещённых местах. Попадались и лица, находящиеся под административным надзором правоохранительного ведомства, которые проигнорировали наложенные в отношении них судебные ограничения.

Помимо этого, с начала года стражами порядка задокументирован 201 факт нарушения сроков уплаты штрафа. В отношении каждого правонарушителя были составлены административные протоколы по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». По результатам рассмотрения материалов в суде вынесено 78 постановлений о назначении штрафа, 110 — об аресте, ещё 13 гражданам назначены обязательные работы. Следует учесть, что при этом правонарушитель не освобождается от уплаты ранее назначенного штрафа. Если он продолжает игнорировать штраф, сотрудники полиции передают необходимые документы в службу судебных приставов для принудительного взыскания в соответствии с действующим законодательством.

Сотрудники полиции напоминают, неуплата штрафа в установленный законом срок является административным правонарушением и влечёт за собой назначение новой штрафной санкции, сумма которой составляет двойной размер ранее неуплаченного (но не менее одной тысячи рублей), либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 50 часов.

Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о его назначении либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки, предусмотренных законом.