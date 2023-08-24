С начала года «Почта России» доставила в наш регион около трёх миллионов посылок

На первой строчки рейтинга — мототранспорт, это скутеры, мопеды и мотоциклы. Их средний вес, в зависимости от упаковки, варьировался от 70 до 300 кг. Получатели таких отправлений в основном жители Красноярска, Ачинска и Канска.

На втором месте — запчасти для автомобилей. Зачастую это были бамперы, капоты, двери и шины. Чаще всего посылки из данной категории получали норильчане. Запчасти на Север края почта доставляла авиационным и речным транспортом.

И на третьем месте качели и качели-коконы. Их вес варьируется от 10 до 20 кг. Заказывают такие вещи в основном жители краевой столицы.

В число нестандартных почтовых отправлений также вошли мебель, мангалы, одеяла и матрасы, строительные материалы, железные двери.