МАУ ИЦ «Норильские новости»

С начала года «Почта России» доставила в наш регион около трёх миллионов посылок

С начала года «Почта России» доставила в наш регион около трёх миллионов посылок

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С начала года «Почта России» доставила в наш регион около трёх миллионов посылок

Среди них международные мелкие пакеты, посылки и крупногабаритные почтовые отправления. «Почта России» составила рейтинг самых нестандартных посылок, которые получили жители Красноярья.

С начала года «Почта России» доставила в наш регион около трёх миллионов посылок

На первой строчки рейтинга — мототранспорт, это скутеры, мопеды и мотоциклы. Их средний вес, в зависимости от упаковки, варьировался от 70 до 300 кг. Получатели таких отправлений в основном жители Красноярска, Ачинска и Канска.

На втором месте — запчасти для автомобилей. Зачастую это были бамперы, капоты, двери и шины. Чаще всего посылки из данной категории получали норильчане. Запчасти на Север края почта доставляла авиационным и речным транспортом.

И на третьем месте качели и качели-коконы. Их вес варьируется от 10 до 20 кг. Заказывают такие вещи в основном жители краевой столицы.

В число нестандартных почтовых отправлений также вошли мебель, мангалы, одеяла и матрасы, строительные материалы, железные двери.

Фото из открытых источников
24 августа в 18:04 1350
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