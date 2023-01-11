С начала года санитарная авиация края эвакуировала 37 больных, нуждающихся в экстренной и неотложной медицинской помощи

Новогодние праздники медики санаторной авиации провели в небе, сообщают в краевом минздраве. С начала года они успели выполнить 28 вылетов — 22 были выполнены вертолётами, шесть — самолётами и ещё шесть автомобильным транспортом. Семь рейсов из них были выполнены в рамках приоритетного национального проекта «Развитие санитарной авиации».

Медики эвакуировали 37 больных, нуждающихся в экстренной и неотложной медицинской помощи. Из них пятеро несовершеннолетних детей и трое детей в возрасте до года.

По словам руководителя отделения санитарной авиации Константина Александровича Барышникова, причинами вызова санитарных рейсов преимущественно были острые хирургические патологии, острые сосудистые патологии – нарушение мозгового кровообращения и острый коронарный синдром:

«Ни одного отказа в помощи санитарной авиации из-за нелётной погоды или по другой причине за этот период не было, в выходные и праздничные дни отделение несёт дежурство в круглосуточном режиме».