С начала года в нашем регионе при содействии службы занятности работу нашли 25,4 тысячи человек

На всероссийском уровне Красноярский край отмечают, благодаря высокому уровню трудоустройства, в том числе выпускников образовательных организаций, профориентационной деятельности, созданным службой занятости условиям для открытия собственного дела, получения востребованных профессий. При этом Красноярье – трудонедостаточный регион, экономика которого постоянно нуждается в квалифицированных специалистах. Работодатели, на вакансии которых нет подходящих специалистов, могут участвовать в программе повышения мобильности трудовых ресурсов и привлекать кадры из других регионов.

В некоторых случаях возможно трудоустройство граждан зарубежных государств, прибывших на основании визы. Министерство труда и социальной защиты РФ ежегодно выделяет квоты на выдачу разрешений для работы иностранным гражданам. При этом размер квоты по сравнению с прошлым годом сократился. В этом году в Красноярский край планируется привлечь порядка 600 человек для работы на предприятиях обрабатывающей промышленности, в строительстве и техническом обслуживании автотранспортных средств. Иностранные граждане смогут трудиться операторами ленточного оборудования, заточниками деревообрабатывающего инструмента, каменщиками, арматурщиками, жестянщиками, рамщиками, экспедиторами, технологами и так далее.

«При подборе кадров в первую очередь используются региональные трудовые ресурсы. В центрах занятости находят подходящую работу соискатели всех категорий: молодые специалисты, граждане старшего возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья. Действует большое количество программ и проектов для трудоустройства местных жителей», - отметил Виктор Новиков, руководитель Агентства труда и занятости населения Красноярского края.