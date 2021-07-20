С начала года в Норильске произошло 110 пожаров

Несмотря на все проводимые профилактические мероприятия по пожарной безопасности, основными причинами возникновения бытовых пожаров в Норильске остаются неосторожное обращение с огнём, неисправность электрооборудования и электросетей.

Как правило, горожане забывают про элементарные правила пожарной безопасности, что и приводит к возгоранию.

Для обеспечения пожарной безопасности в быту необходимо соблюдать и выполнять следующие мероприятия:

- включать в электросеть утюг, плитку, чайник и другие электроприборы можно только в исправном состоянии и при наличии несгораемой подставки, не пытайтесь починить их самостоятельно;

- нельзя размещать включенные электроприборы близко к сгораемым предметам, деревянным конструкциям, шторам. Следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых абажуров;

- не забывайте, уходя из дома, выключать электроосвещение. Все электроприборы, в том числе и телевизор, радиоприёмник, музыкальный центр, компьютер и др. (кроме холодильника) желательно отключить от розетки;

- не пользуйтесь розеткой, которая "искрит", т. е. при пользовании ею раздается характерный треск от искрящихся проводов или элементов розетки. Не применяйте удлинители кустарного изготовления, со следами плавления или возгорания;

- не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник, микроволновая печь и др.), вызывающих перегрузку электросети;

- соединение проводов с помощью скрутки, особенно с проводами, выполненными из меди, приведёт к замыканию контактов и пожару;

- своевременно смените в квартире неисправные выключатели, розетки и вилки. Пригласите специалиста, который поможет вам правильно «спрятать» в стены оголенные провода;

- особую опасность представляет курение в постели, особенно лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.

Кроме того, не оставляйте маленьких детей дома одних, когда включена электроплита или другие электроприборы. Храните спички в местах, недоступных для детей.