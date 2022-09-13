С начала года в Норильске произошло 222 пожара

Как рассказал на общегородском планёрочном совещании Артём Старовойтов, врио начальника 7-го ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, это на 37 случаев больше, чем в прошлом году. Большинство пожаров произошли в тундровой зоне. При тушении спасено 305 человек, из них 46 детей.

В течение августа зарегистрировано 44 пожара. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Спасено 45 человек, из них пятеро детей.

- Хочу обратить внимание на то, что мы ведём работу с населением, напоминая об опасности возгораний в тундровой зоне, в том числе с образовательными учреждениями города — рассказываем школьникам в рамках занятий по ОБЖ о правилах обращения с огнём и пожарной безопасности, в том числе дома, — пояснил Артём Старовойтов.