С наступлением первых морозов водоёмы покрываются тонким льдом

С ноября по декабрь, до наступления устойчивых морозов, осенний лёд непрочен. Ночью, при понижении температуры, он ещё может выдержать небольшую нагрузку, однако днём, нагреваясь под солнцем, он становится пористым и очень слабым.

Норильчанам стоит помнить элементарные правила поведения на льду:

— не выходите на тонкий, неокрепший лёд;

— не собирайтесь группами на его отдельных участках;

— не переходите водоём в запрещённых местах;

— не выезжайте на лёд на мотоциклах или автомобилях вне переправ.

Также стоит помнить: если температура воздуха более трёх дней держится выше нуля, то прочность льда снижается на 25%.

Что делать, если вы провалились в холодную воду:

— раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение; — зовите на помощь;

— попытайтесь осторожно налечь грудью на край полыньи и забросить одну, а потом и вторую ногу на лёд;

если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь лёд уже проверен на прочность;

— не останавливаясь, идите к ближайшему жилью;

не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям;

не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лёд;

— не выходите на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости;

— не паникуйте, не делайте резких движений, берегите дыхание;

— отдохнуть можно только в тёплом помещении.

Безопасным лёд считается, если его толщина составляет более 10 см в пресной воде и более 15 см в солёной. Также его прочность можно оценить на глаз: лёд голубого цвета - прочный, белого - прочность в два раза меньше, матово-белого или с желтоватым оттенком - ненадёжен. В устьях рек и в протоках прочность льда ослаблена. Он непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.

Если нужна ваша помощь:

— попросите кого-нибудь вызвать скорую медицинскую помощь и спасателей или сами вызовите их по сотовому телефону 112;

— вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или верёвкой;

— можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.

— ползком, широко расставляя руки и ноги и толкая перед собой спасательные средства, осторожно передвигайтесь к полынье;

— остановитесь в нескольких метрах от находящегося в воде человека и бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку, лыжу или шест;

— осторожно вытащите пострадавшего на лёд и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;

— доставьте пострадавшего в тёплое место;

— окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), напоите горячим чаем;

— ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - это может привести к летальному исходу.