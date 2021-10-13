С наступлением первых морозов водоёмы покрываются тонким льдом
С наступлением первых морозов водоёмы покрываются тонким льдом
Норильское управление ГО и ЧС напоминает о правилах безопасности в этот период.
С ноября по декабрь, до наступления устойчивых морозов, осенний лёд непрочен. Ночью, при понижении температуры, он ещё может выдержать небольшую нагрузку, однако днём, нагреваясь под солнцем, он становится пористым и очень слабым.
Норильчанам стоит помнить элементарные правила поведения на льду:
— не выходите на тонкий, неокрепший лёд;
— не собирайтесь группами на его отдельных участках;
— не переходите водоём в запрещённых местах;
— не выезжайте на лёд на мотоциклах или автомобилях вне переправ.
Также стоит помнить: если температура воздуха более трёх дней держится выше нуля, то прочность льда снижается на 25%.
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
— раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение; — зовите на помощь;
— попытайтесь осторожно налечь грудью на край полыньи и забросить одну, а потом и вторую ногу на лёд;
— не останавливаясь, идите к ближайшему жилью;
— не выходите на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости;
— не паникуйте, не делайте резких движений, берегите дыхание;
— отдохнуть можно только в тёплом помещении.
Безопасным лёд считается, если его толщина составляет более 10 см в пресной воде и более 15 см в солёной. Также его прочность можно оценить на глаз: лёд голубого цвета - прочный, белого - прочность в два раза меньше, матово-белого или с желтоватым оттенком - ненадёжен. В устьях рек и в протоках прочность льда ослаблена. Он непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.
Если нужна ваша помощь:
— попросите кого-нибудь вызвать скорую медицинскую помощь и спасателей или сами вызовите их по сотовому телефону 112;
— вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или верёвкой;
— можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
— ползком, широко расставляя руки и ноги и толкая перед собой спасательные средства, осторожно передвигайтесь к полынье;
— остановитесь в нескольких метрах от находящегося в воде человека и бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку, лыжу или шест;
— осторожно вытащите пострадавшего на лёд и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;
— доставьте пострадавшего в тёплое место;
— окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), напоите горячим чаем;
— ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - это может привести к летальному исходу.