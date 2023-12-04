С наступлением полярных ночей норильчанам следует быть внимательнее на дорогах

В сумерках, в темноте и в условиях плохой видимости для водителя пешеход на дороге почти незаметен. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, поможет водителю вовремя заметить пешехода.

Дорожные полицейские отмечают: размещать световозвращающие элементы на одежде рекомендуется на высоте от 80 см до 1 м от поверхности проезжей части. Лучше всего заметна прямая световозвращающая полоска длиной не менее 7 см. Лучше использовать одновременно несколько предметов со световозвращающими элементами различной формы и размеров. Также данные элементы можно размещать на шапках, рюкзаках, сумках, колясках и санках.

Автоинспекторы обращают внимание на то, что водитель, покидая транспортное средство на загородных трассах, также становится пешеходом, что, соответственно, тоже обязывает использовать светоотражающие элементы. Согласно пункту 4.1 Правил дорожного движения: «При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населённых пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств». За несоблюдение данных правил пешеходу грозит штраф в размере 500 рублей.

Уважаемые родители, проконтролируйте, чтобы на ваших детях всегда были элементы со световозвращающим покрытием. Когда приобретаете одежду ребёнку, отдавайте предпочтение именно тем товарам, на которых имеются световозвращающие элементы, и чем их больше, тем он заметнее для водителя в тёмное время суток.