С ноября 2020 года полицейские борются за безопасность детей на снежных горках Большого Норильска

Так, в ноябре сотрудники ГИБДД совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних провели рейд по импровизированным городским «горкам» и спускам и провели разъяснительную работу с детьми и их родителями. В ходе беседы полицейские предложили выбирать для катания безопасные места, расположенные вдали от проезжей части и коллекторов.

Также правоохранители рассказали родителям малышей о том, как безопасно перевозить детей на санках, тюбингах и другом инвентаре. Акцент сделали на том, что при пересечении проезжей части ребёнка необходимо взять за руку или нести на руках, но ни в коем случае не тянуть за собой на санках или «плюшке». Кроме того, родители должны лично убедиться в том, что горка, с которой катаются их дети, - безопасная.

Не обделили вниманием стражи порядка и ребятню. Они рассказали детям о правилах безопасности во время зимних развлечений, и какую опасность представляют стихийные горки возле дорог, в центре дворов, или водоёмов. Полицейские объяснили детям, что при подъёме и спуске на горе не стоит устраивать столпотворение, а также отходить на безопасное расстояние, если с горки катится другой ребёнок.

Накануне официального открытия новогодних ёлок в декабре 2020 года начальник ОГИБДД отдела МВД России по городу Норильску Александр Янович с представителем Общественного совета Владимиром Кудрицким провели совместное рейдовое мероприятие во всех районах Норильска. Особое внимание уделили новогодним городкам и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Полицейские с общественниками удостоверились, что на подходе к новогодним площадкам присутствует необходимая дорожно-знаковая информация, горки для катания не выходят на проезжую часть, а на пешеходную зону ограничен въезд транспорта. Замечания, которые были озвучены в ходе рейда, в дальнейшем были устранены.

Также накануне новогодних праздников сотрудники ГИБДД проводили беседы с водителями. Особенно актуально это было во время морозов и пурги, когда видимость на улицах и дорогах оставляла желать лучшего. Полицейские напомнили автомобилистам, что должны быть предельно внимательными и заблаговременно снижать скорость при приближении к ледяным городкам, местам проведения новогодних праздничных мероприятий, детским площадкам, пешеходным переходам, а также вблизи остановок общественного транспорта.

Работа по безопасности детей на снежных горках ведётся и в настоящее время. Горожане могут помочь полицейским в профилактической работе и сообщать информацию об импровизированных и опасных для здоровья детей горках, а также высоких насыпях возле дорог в отдел ГИБДД по номерам телефона: 43-54-58, 43-54-59.